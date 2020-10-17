وفاة والدة الشهيد المنسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان

كتب- محمد سامي:

توفت منذ قليل السيدة، سناء محمد رضا،والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة إن الجثمان يشيع بعد صلاة المغرب بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان وسيتم دفنها بجوار مدفن الشهيد.