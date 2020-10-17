وفاة والدة الشهيد المنسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان
كتب- محمد سامي:
توفت منذ قليل السيدة، سناء محمد رضا،والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.
وقالت مصادر مقربة من الأسرة إن الجثمان يشيع بعد صلاة المغرب بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان وسيتم دفنها بجوار مدفن الشهيد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105159
عدد المصابين
-
98089
عدد المتعافين
-
6099
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
39518248
عدد المصابين
-
29607320
عدد المتعافين
-
1107818
عدد الوفيات
إعلان