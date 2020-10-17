أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

وفاة والدة الشهيد المنسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان

03:13 م السبت 17 أكتوبر 2020
وفاة والدة الشهيد المنسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان

الشهيد احمد منسي

كتب- محمد سامي:
توفت منذ قليل السيدة، سناء محمد رضا،والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة إن الجثمان يشيع بعد صلاة المغرب بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان وسيتم دفنها بجوار مدفن الشهيد.

والدة أحمد منسي الشهيد منسي

الخبر التالى:

ننشر أسماء مرشحي "النواب" من "الوطنية للإعلام".. ومصادر: إجازة مدفوعة الأجر لهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة والدة الشهيد المنسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا