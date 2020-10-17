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بالصور .. رئيسا "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" في ضيافة جامعة عين شمس

02:33 م السبت 17 أكتوبر 2020
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التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بمقر قصر الزعفران.

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة شاهين أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة.

وبحسب بيان، تضمن اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراض لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل، وتم تشيده على غرار قصر فرساي بفرنسا.

محمود المتيني كرم جبر عبد الصادق الشوربجي قصر الزعفران

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