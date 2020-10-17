محافظ القاهرة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من مدارس العاصمة



كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، مدرستي مصطفى كامل الابتدائية وعاطف السادات الثانوية بنات بإدارة البساتين التعليمية في زيارة حرص أن تكون بعد بدء اليوم الدراسي بفترة للوقوف على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية بمدارس العاصمة طوال اليوم الدراسي.



ووجه محافظ القاهرة، التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته، كما أهدى الطلاب "شنط وأدوات مدرسية" بمناسبة بدء الدراسة.



واطمأن محافظ القاهرة على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب في أول أيام العام الدراسي (2020 / 2021)، مؤكدًا على انتظام الدراسة بالمدارس التي تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية.



وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة.



وأكد المحافظ على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولاً بأول.



وطمأن محافظ القاهرة، الأهالي والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع.



وتفقد محافظ القاهرة غرفة الزائرة الصحية وغرفة العزل التي خصصتها المدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وجدت وتأكد من وجود كافة المستلزمات بها، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.



وأثنى محافظ القاهرة خلال تفقده مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات، على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدرسة والخاصة بالتباعد وتوافر الأنشطة الطلابية والعلمية ونظافة المعامل ومحيط المدرسة وقرر صرف مكافأة للعاملين بالمدرسة.