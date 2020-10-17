لمن تسلم نموذج 3.. ما مصير طلب التصالح على مخالفات البناء؟



كتب- محمد نصار:



قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إن قبول طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين على المخالفات البنائية الخاصة وتسليمهم نموذج 3 لا يعد قبولا للتصالح لكنه خطوة أولى لهذا الأمر.



وأضاف هاشم، لمصراوي، أنه عقب الانتهاء من المهلة المحددة من قبل الحكومة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين في 30 أكتوبر الجاري، سيتم البدء في استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة والتي نص عليها قانون التصالح وذلك لمدة شهرين.



وأوضح رئيس الحي، أن قانون التصالح ولائحته التنفيذية نصا على تشكيل لجنة تختص بالبت في طلبات التصالح التي تلقتها الأحياء والمراكز التكنولوجية، على أن تصدر قراراتها في شأن مصير تلك الطلبات المقدمة بالقبول أو الرفض وفقا لنص القانون.



ونص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن تشكل لجنة من الخبراء تختص بفحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها وذلك من أجل استكمال إجراءات التصالح لمن تم قبول طلبه أو إخطار من رفض طلبه بذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



كما نص القانون ولائحته على أنه يمكن لمن رفض طلبه التظلم على هذا القرار خلال مدة محددة مراعاة لتحقيق العدالة في التقييمات والقرارات، وفي حال رفض التظلم يتم إخطار الجهات المعنية بالنتيجة النهائية لموقف الوحد أو العقار المخالف، من أجل بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ما فائدة النموذج 3 لمن تقدم بطلبات تصالح؟

يحصل كل من تقدم بطلبات للتصالح على المخالفات على نموذج 3 من المراكز التكنولوجية للأحياء، ولا يعد هذا النموذج إفادة بقبول التصالح، ولكنه يوقف - بشكل مؤقت - تنفيذ أي إجراءات ضد المخالفة وذلك حتى صدر قرار نهائي من لجنة البت في طلبات التصالح.

