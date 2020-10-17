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مفتي الجمهورية يدين قتل مدرس فرنسي عرض صورًا مسيئة للنبي

11:51 ص السبت 17 أكتوبر 2020
مفتي الجمهورية يدين قتل مدرس فرنسي عرض صورًا مسيئة للنبي

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الحادث الإرهابي الذي وقع في باريس مساء الجمعة، بعد أن قام متطرف بقتل مدرس عرض على تلامذته صورًا مسيئة للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن هذه الجريمة يرفضها الإسلام رفضًا قاطعًا، وأن هذا العمل الإرهابي ليس هناك ما يبرره لأن الإسلام دعا إلى حفظ الأنفس.

وأضاف فضيلته أن الله- سبحانه وتعالى- أمر نبيه الكريم- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالقتل وسفك الدماء، كما يفعل أهل التطرف والإرهاب.

وطالب المفتي الحكومة الفرنسية بعدم تحميل الإسلام والمسلمين نتيجة فعل إجرامي لشخص متطرف يرفضه الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن الحكمة تقتضي أن يتم التعامل مع الأمر على أنه جريمة فردية حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار خطاب الكراهية ضد المسلمين.

وأكد مفتي الجمهورية على ضرورة تفعيل قوانين الخطابات التي تعد رادعًا لكل من يفكر في الإساءة إلى غيره؛ بسبب الدين أو العرق أو الجنس.

شوقي علام قتل مدرس فرنسي صور مسيئة للنبي

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