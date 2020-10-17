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مقابل الطلب.. 100 جنيه رسوم الاستعلام عن تراخيص العقارات والشقق بالقاهرة

11:40 ص السبت 17 أكتوبر 2020
مقابل الطلب.. 100 جنيه رسوم الاستعلام عن تراخيص العقارات والشقق بالقاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا برقم 4275 لسنة 2020 بشأن رسوم الاستعلام عن موقف تراخيص العقارات والوحدات السكنية بأحياء العاصمة.

ونص القرار على أنه "تقرر تقديم خدمة الكشف والاستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للوقوف على موقف المخالفات المسجلة عليها وموقفها من الترخيص وذلك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف الأحياء.

كما نص القرار على أنه يتم ذلك نظير رسم 100 جنيه لكل طلب استعلام على أن يتم منح إفادة خلال أسبوع من تقديم الطلب بشأن موقف العقار أو الوحدة السكنية.
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تراخيص العقارات محافظ القاهرة رسوم الاستعلام

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