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"التموين": صرف 60% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات التموينية

11:11 ص السبت 17 أكتوبر 2020
"التموين": صرف 60% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات التموينية

بطاقة تموينية

كتب- محمد سامي:

قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وإنه تم صرف ما يقرب من ٦٠% من مقررات شهر أكتوبر الجارى حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، وذلك في إطار صرف جميع المقررات للبدالين من مخازن شركات الجملة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًّا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًّا للبطاقات الأخرى.

البطاقات التموينية أصحاب البطاقات التموينية المجمعات الاستهلاكية

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