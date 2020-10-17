الرطوبة تتجاوز 70%.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم السبت

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على مناطق القاهرة الكبرى، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 5.4 درجة.

وتبلغ سرعة الهواء على مدينة السادس من أكتوبر 5 أمتار في الثانية بينما يبلغ معدل الرطوبة 54.8%، بينما تبلغ سرعة الرياح على جنوب القاهرة 5.9 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 48.1%.

كما تبلغ سرعة الرياح على وسط القاهرة 5.5 متر في الثانية وتصل الرطوبة إلى 47.6%، وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة الجديدة 5.9 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 57.7%.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على مناطق الدلتا، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 3.7 درجة.

وتبلغ سرعة الرياح على دمياط 2.7 متر في الثانية والرطوبة 57.7%، وعلى كفر الشيخ تصل سرعة الرياح إلى 2.5 متر في الثانية والرطوبة 61.3%.

كما تصل سرعة الرياح على البحيرة إلى 3 أمتار في الثانية والرطوبة 60.6%، بينما تتراوح الرياح على المنصورة إلى 2.9 متر في الثانية والرطوبة 58.1%.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على مناطق ومحافظات الصعيد، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.3 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الأقصر إلى 2.8 متر في الثانية والرطوبة 22.9%، بينما على أسيوط تصل الرياح إلى 4.6 متر في الثانية والرطوبة 31.8%.

كما تصل سرعة الرياح على الفيوم إلى 5.6 متر في الثانية والرطوبة 49.1%، وتكون سرعة الرياح على المنيا 6 أمتار في الثانية والرطوبة 42.4%.

4- شمال مصر

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق شمال مصر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 3.3 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الإسكندرية إلى 3 أمتار في الثانية والرطوبة 61.8%، وتكون الرياح على العلمين 2.7 متر في الثانية والرطوبة 55.2%.

5- القناة

تكون حالة الهواء متوسطة على مدن القناة، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.4 درجة.

وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 4.4 متر في الثانية، والرطوبة 58.4%، وتكون الرياح على الإسماعيلية 3.3 متر في الثانية والرطوبة 59.2%، وتكون على السويس 4.9 متر في الثانية والرطوبة 60.3%.

6- سيناء

تكون حالة الهواء سيئة على سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.9 درجة.

وتصل سرعة الرياح على جنوب سيناء إلى 3.3 متر في الثانية والرطوبة 41.9%، وتكون الرياح على شرم الشيخ 1.4 متر في الثانية والرطوبة 42.4%.

كما تصل سرعة الرياح على شمال سيناء إلى 3.7 متر في الثانية والرطوبة 70.6%، وتكون على العريش 3.1 متر في الثانية والرطوبة 68.4%.

7- البحر الأحمر

تكون حالة الهواء متوسطة على البحر الأحمر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.2 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الغردقة إلى 6.5 متر في الثانية والرطوبة 49.1%، وتكون الرياح على شرم الشيخ 7.5 متر في الثانية والرطوبة 59%.

كما تصل سرعة الرياح على القصير إلى 3.5 متر في الثانية والرطوبة 56.6%، وتكون على مرسى علم 6.3 متر في الثانية والرطوبة 66.9%.

8- الصحراء الغربية

تكون حالة الهواء متوسطة على الصحراء الغربية، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 3.7 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الواحات إلى 4.4 متر في الثانية والرطوبة 45.1%، وتكون الرياح سيوة 2.2 متر في الثانية والرطوبة 30.3%.

كما تصل سرعة الرياح على الفرافرة إلى 4 أمتار في الثانية والرطوبة 30.6%، وتكون على الواحات الداخلية 4.4 متر في الثانية والرطوبة 28.8%.