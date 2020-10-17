الالتزام بالكمامة والتباعد.. المدارس تستقبل العام الدراسي الجديد (صور)

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كتب- أسامة علي:

تصوير محمد حسام

فتحت المدارس أبوابها امام الطلاب، اليوم السبت، بعد إجازة استمرت طويلا، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت 17 اكتوبر، في ظل استمرار جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

وحرص طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، على التواجد مبكرا أمام المدارس، كما حرص اولياء الأمور على الحضور مع أبنائهم الطلاب، في اليوم الأول من عودة المدارس.

وتجمع الطلاب امام أبواب المدارس التي فتحت أبوابها في الساعة 7، مع التشديد على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بلا كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة.