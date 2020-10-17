بالكتاب والقلم والمسدس.."مستقبل وطن" يستحوذ على دائرة بولاق الدكرور بالفردي

دفع حزب مستقبل وطن بـ٣ مرشحين على المقاعد الثلاث المخصصة لدائرة بولاق الدكرور، منهم نائب حالي وهو النائب محمد الحسيني، برقم واحد ورمز المسدس، وجاء حسام مندوة الحسيني برمز الكتاب، فيما حمل محمود هشام توشكى رمز القلم.

ومثل الدائرة بدور الانعقاد الجاري عن الدائرة محمد الحسيني ومحمد إسماعيل وعمرو أبواليزيد، والذين قرروا الترشح مجددًا، حيث ترشحا إسماعيل وأبواليزيد كمستقلين، حريصين على منافسة بعضهم البعض، فيما يتفوق نجل مندوة الحسيني لشعبية والده الذي كان نائبا عن الدائرة في الدورة البرلمانية من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠.

ويتنافس ٥٤ مرشحًا على المقاعد الثلاث بالدائرة ما بين حزبيين ومستقلين حيث دفع حزب حماة الوطن بأحمد عبدالعزيز دياب، وعن حزب الحركة الوطنية محمد الشيخ، ولحزب المؤتمر علاء عنتر ريان وأحمد جمعة عنتر للحزب المصري الديمقراطى، ودفع حزب الأحرار الاشتراكيين بعاشور على إبراهيم وعن حزب الوفد محمد مصطفى بخيت.

ورغم اتساع حجم الدائرة ذات الطابع الشعبي، إلا أن عدد من السيدات ترشحن على المقاعد الفردية كمستقلات وهن فاتن فهيم خلاف بباوى وأمل عبدالرسول وداليا صلاح وفاطمة العبادي وزيني أحمد إبراهيم ونجلاء كامل ومروة ترك.

أما النائب عمرو أبواليزيد فخلع عباءة حزب الوفد وقرر خوض الانتخابات مستقلا.

ونشط الحسيني في الدائرة بإعلانه عن حملة لتدريب وتأهيل لأبناء بولاق الدكرور من خريجي الجامعات والدبلومات الفنية لسوق العمل لتوفير وظائف لهم داخل وخارج مصر.