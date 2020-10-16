أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

الأزهر يدين حادث باريس.. ويدعو لسن تشريع يجرم الإساءة للأديان ورموزها

11:06 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
الأزهر يدين حادث باريس.. ويدعو لسن تشريع يجرم الإساءة للأديان ورموزها

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكد الأزهر في بيان له، الجمعة، رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددًا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وأكد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.

الأزهر الشريف حادث باريس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105033

    عدد المصابين

  • 98011

    عدد المتعافين

  • 6088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 38729174

    عدد المصابين

  • 29119249

    عدد المتعافين

  • 1096320

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بارد ليلًا".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول يوم دراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا