مدير معهد الحيوان: تحليل 17 ألف عينة لمنتجات لحوم وألبان من الخارج للكشف على كورونا

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممتاز شاهين مدير صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، إن معامل معهد صحة الحيوان، فحصت رسائل لحوم ماشية وأسماك ومنتجات ألبان مستوردة من الخارج، بلغت 17 ألف عينة، مشيرًا إلى أن هذه الواردات قادمة من 15 دولة خلال الفترة من 29 يناير 2020 حتى مطلع أكتوبر الجاري.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي"، أن جميع نتائج معامل التحليل جاءت خالية من فيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأكد مدير معهد بحوث الحيوان، أن جميع التحاليل ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية تنفذها وزارة الزراعة، موضحًا أن العينات تنوعت بين عينات أسماك وكبدة ومنتجات ألبان ولحوم حية ومجمدة وماشية، بالإضافة إلى مسحات للقط والكلاب.

وأشار ممتاز، إلى أن المعهد فحص 84 عينة وتحليل 885 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (الدقي، ومصر الجديدة، والمهندسين، والهرم، وميدان الرماية، والمعادي، مضيفًا: "تم فحص عينات من مؤاني دمياط والعين السخنة والغردقة ومطار القاهرة".​