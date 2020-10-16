​الحصاد الأسبوعي.. الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي

كتب- أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط فيه الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في تقرير مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار عددٍ من القرارات، منها الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان على الطريق الشرقي ببني سويف/ المنيا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

بالإضافة إلى الموافقة بصورة مبدئية على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار يقضي في مادته الأولى بأن تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها.