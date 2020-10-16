الوزراء: الموافقة على مبادرة "العربي للإنماء" بتأجيل أقساط القروض الممنوحة لمصر لمدة عام

كتب- أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط فيه الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وشملت القرارات الموافقة على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارًا من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

بالإضافة إلى الموافقة على طلب محافظة دمياط، لزيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.

ووافق المجلس على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور وزيرتي الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس المجلس التصديرية للأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائب رئيس الصندوق.

وتضمنت الاجتماعات، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب العام، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية، هذا إلى جانب عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، حيث أكد على أهمية الإسراع بتنفيذ المنظومة بهدف التوصل لرقم قومي لكل عقار من أجل حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة وتقليل المخالفات والتعديات، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وكذلك عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل منظومة تداول الأقطان ومشروع كيما الضخم بأسوان، ومحلج الفيوم المطور.