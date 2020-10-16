أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

الحصاد الأسبوعي.. الوزراء يوافق على تعديل شروط الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

08:16 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
الحصاد الأسبوعي.. الوزراء يوافق على تعديل شروط الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط فيه الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في تقرير مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار عددٍ من القرارات، شملت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وفي ضوء ذلك وافق المجلس على إعلان طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعلي، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2.

والموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية عرب أبو ساعد، التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكان الاجتماعي

الخبر التالى:

حتى 50%.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض وجهاتها إلى إفريقيا وأوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105033

    عدد المصابين

  • 98011

    عدد المتعافين

  • 6088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 38729174

    عدد المصابين

  • 29119249

    عدد المتعافين

  • 1096320

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات للجرام بتعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا