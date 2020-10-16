الأوقاف: صرف 20 ألف جنيه لأسرة أمام توفى أثناء صعوده المنبر بالشرقية

كتب- محمود مصطفى:

توجهت وزارة الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد محمد محمد رمضان إمام وخطيب مسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، موجهة بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها 20 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.

وكلفت وزارة، الشيخ زكريا الخطيب مدير أوقاف كفرالشيخ، بالتوجه على رأس وفد كبير من تلمديرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام نيابة عن عنه.​