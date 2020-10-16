​ على مساحة 183 ألف فدان.. مدير معهد القطن يكشف خريطة "الذهب الأبيض" للعام الحالي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن مساحة القطن المنزرع هذا العام وصلت إلى 183 ألف فدان، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاجية سيكون من 8 ونص إلى 9 أمتار، وهي إنتاجية جيدة للغاية.

وأضاف مسعد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن معهد بحوث القطن يعمل على إنتاج تقاوي صنف جديد يسمى "جيزة 97" المميز، لافتًا إلى إتمام التجربة هذا العام على مساحة 100 فدان في أراضي قطاع الإنتاج.

وأوضح مدير المعهد، أن صنف "جيزة 97" سيتم طرحه رسميًا العام المقبل، على أن تكون زراعته بمساحة 1500 فدان، مؤكدًا أن الصنف عالي الإنتاجية، ويناسب المناخ الزراعي لمصر.

ولفت مسعد، إلى أن الفترة الحالية تشهد توافر تقاوي القطن، لافتًا إلى وجود منظومتي تسويق واحد بالتعاقد والأخرى يديرها قطاع الأعمال.

وأشار مدير معهد بحوث القطن، إلى أن محصول القطن الناتج للموسم الجديد مبشر، خاصة مع بدء تطبيق منظومة التسويق الجديدة بمحافظات الفيوم وبني سويف بالوجه القبلي، والبحيرة والشرقية في الوجه البحري، مع تطبيق نظام التسويق الحر في باقي محافظات الجمهورية.