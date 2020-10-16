بدأ منذ عام ويستهدف 4 محاصيل.. القصة الكاملة للمشروع الوطني لإنتاج التقاوي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وهبة الجزار، مدير البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البرنامج الوطني يمتلك 51 محطة لإنتاج تقاوي الخضر، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استنباط هجن تتحمل الإجهادات البيئية مثل ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، واستنباط هجن تتحمل الإصابات المرضية، وتقليل كميات تقاوي هجن الطماطم المستوردة، وتقليل تكاليف إنتاج المحصول الناتجة عن الثمن المرتفع التقاوي المستوردة.

وأضاف الجزار، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن البرنامج الوطني يعمل حاليًا على توفير تقاوي 11 محصولًا، لافتًا إلى أن آلية تنفيذ البرنامج تتم عبر استغلال الإمكانات المتاحة من معامل زراعة الأنسجة وصوب تابعة للمعهد، والصوب التابعة لقطاع الزراعات المحمية، لإنتاج المراحل الأولى والتعاون مع الجهات الأخرى بالمركز والوزارة، لإنتاج الأجيال التالية إمكانية اشتراك جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص.

وتابع مدير البرنامج الوطني، أن مدة المشروع 4 سنوات على الأقل، مضيفًا أنه من المتوقع توفير نواتج برنامج إنتاج تقاوي بطاطس من زراعة الأنسجة (نباتات - ميني تيوبر- الأجيال التالية) للسوق المصري بمصادر محلية بنسبة 100% ذات مواصفات مرتفعة حيث يتم إخضاع المراحل المختلفة للفحص، من قبل معهد بحوث أمراض النبات والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأشار الجزار، إلى أن البرنامج انطلق من العام الماضي، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل كميات تقاوي البطاطس المستوردة، وتقليل تكاليف الإنتاج الناتجة عن الثمن المرتفع للتقاوي المستوردة.

وبحسب تصريحات سابقة للسيد القصير، وزير الزراعة، تستورد مصر بقيمة 2 مليار جنيه تقاوي من الخارج سنويًا، حيث يعد البرنامج أحد أهم الخطوات التي تسعى الدولة المصرية من خلالها للحد من الاستيراد، والسيطرة على احتكار بعض الشركات على أسعار هذه التقاوي.​