مجلس نقابة الإعلاميين ينعى رأفت الفقي كبير مراسلي التلفزيون المصري

مصراوي

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، رأفت الفقي، كبير مراسلي قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وموفده إلى البرلمان، الذي وافته المنية اليوم.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، في بيان له، إن رأفت الفقي عاهدناه رجلا خلوقا مهنيا كبيرا ترك لنا بصمة في عالم المراسلة الإعلامية من خلال مشاركته في الكثير من الفعاليات السياسية والانتخابات البرلمانية، وتدرج في المناصب حتى وصل مدير عام المراسلين.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.