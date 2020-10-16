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غدا.. "قومي حقوق الإنسان" يناقش السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية

04:42 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
غدا.. "قومي حقوق الإنسان" يناقش السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية

المجلس القومي لحقوق الإنسان


كتب- محمد نصار:

تنطلق غدا السبت الموافق ١٧ اكتوبر٢٠٢٠ أعمال المائدة المستديرة حول "فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر" والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامه.

وبحسب بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، من المقرر أن مناقشة المحاور التالية:

- النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية.

- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية.

- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر.

ويشارك في أعمال المائدة المستديرة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين وممثلي الأحزاب السياسية.

مجلس حقوق الإنسان السياسة الضريبية العدالة الاجتماعية

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