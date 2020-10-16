السيسي يتفقد المحاور الجديدة بشرق القاهرة.. ويوجه بالإسراع في معدلات التنفيذ​

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الاسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع احياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.

ووجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بانشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد الرئيس علي الالتزام الدقيق بقواعد الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.