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بالنماذج.. ننشر خطوات ترخيص القنوات وشركات نقل المحتوى والبث

03:15 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
بالنماذج.. ننشر خطوات ترخيص القنوات وشركات نقل المحتوى والبث

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحف والمواقع والقنوات لسرعة تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة المقررة يوم ٢٤ نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس خطوات ترخيص القنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث على النحو التالي:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه.
- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
- يتم مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.
- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.
- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـم عرض الطلب على لجنة التراخيص.
- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.
وأشار المجلس إلى أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى ( المتخصصة ) وهي:
١- الرياضة ٢- دراما ٣- أفلام ٤- سياحة وآثار ٥- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه ) ٦- أطفال ٧- علوم دين ٨- أخبار ٩- طبي وصحي وغذائي ١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور ١١ - سفرة وطهي ١٢- موسيقى ١٣ - مسابقات ١٤- تسويق إعلاني ( تلى شوب ) ١٥- تعليمي وبحث علمي ١٦- وثائقي ١٧ - اقتصادي.
وينشر "مصراوي" نماذج ترخيص القنوات وشركات نقل المحتوى وشركات البث وأجهزة البث على النحو التالي:

ترخيص القنوات نقل المحتوى البث كرم جبر الأعلى للإعلام

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