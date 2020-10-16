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مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

02:39 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب - أسامة علي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة نهارا، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا مائل على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، والرياح نشطة، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وتكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 75 : 80%، مؤكدين عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 30 ـ 20 درجة، والإسكندرية بين 30 ـ 22 درجة، ومطروح بين 29 ـ 20 درجة، وسوهاج بين 34 بين 22 درجة، وقنا بين 36 بين 22 درجة، وأسوان بين 38 درجة ـ 25 درجة مئوية

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