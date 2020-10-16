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رئيس القطاع الديني يلقي خطبة الجمعة من مسجد "السيد يوسف" بالأقصر

01:56 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
رئيس القطاع الديني يلقي خطبة الجمعة من مسجد "السيد يوسف" بالأقصر

مسجد السيد يوسف

كتب - محمود مصطفى:

ألقى الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطبة الجمعة، عن "الحياء" بمسجد السيد يوسف بالأقصر، بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، واللواء عصام مدير الأمن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدعوية.

وقال رئيس القطاع الديني، إن أمة بلا حياء أمة تعيسة، والأمة التي تتحلى بالحياء تعيش في رخاء وخير.

وأشار إلى أن الحياء على طرائق، حياء من الله وحياء من الناس وحياء من النفس، وهو خُلق الإسلام والأنبياء الكرام.

دعا رئيس القطاع الديني، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأمنها وأن يوفق رئيس جمهوريتنا وجيشنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء.

وأثنى طايع، على التزام المصلين بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والانتظام في الدخول والخروج، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى وعي المواطنين بطبيعة المرحلة.

مسجد السيد يوسف القطاع الديني جابر طايع وزارة الأوقاف

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