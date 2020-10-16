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فقدنا سيدة عظيمة.. قرينة الرئيس تنعى أرملة الفريق محمد العصار

12:49 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
فقدنا سيدة عظيمة.. قرينة الرئيس تنعى أرملة الفريق محمد العصار

السيدة انتصار السيسي

كتب - محمود مصطفى:

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرملة الفريق محمد العصار عضو المجلس العسكري السابق، التي وافتها المنية أمس.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، " أنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم".

وتابعت قرينة الرئيس:" فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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