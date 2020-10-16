مصادرة العقارات المخالفة و تجميد رواتب الموظفين.. الحكومة ترد على 14 شائعة



كتب - أسامة علي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدم صحة شائعات تداولتها مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح، الحكومة تحسم الجدل بشأن موعد بدء الدراسة بالجامعات، الحكومة: قرار الركوب المجاني والخصومات لكبار السن مُطبق بالمواصلات العامة، الحكومة تنفي مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ "أبريل" المقبل

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 14 شائعة هذا الأسبوع كما يلي:

مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على شائعة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح.. بيان رسمي

الحكومة تحسم الجدل بشأن موعد بدء الدراسة بالجامعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية في موعدها المُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن موعد بدء الدراسة بالجامعات

الحكومة تنفي فرض رسوم على الطلاب أثناء الدخول للجامعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول صدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لصدور أي قرارات بفرض رسوم عند الدخول للجامعات، مُوضحةً أن عملية الدخول لأي جامعة على مستوى الجمهورية تتم بشكل طبيعي دون فرض أي رسوم على الطلاب، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي فرض رسوم على الطلاب أثناء الدخول للجامعات

الوزراء: الدراجات الهوائية مُعفاة من الضرائب

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة المالية، أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على الدراجات الهوائية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن جميع الدراجات الهوائية بكافة أنواعها مُعفاة من أي ضرائب.

وشددت على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الرأي العام.

لمزيد من التفاصيل: الوزراء: الدراجات الهوائية مُعفاة من الضرائب

الحكومة: قرار الركوب المجاني والخصومات لكبار السن مُطبق بالمواصلات العامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُشددةً على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على كافة مواصلات النقل العام، حيث يتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: قرار الركوب المجاني والخصومات لكبار السن مُطبق بالمواصلات العامة

الحكومة تنفي إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة من منحة الـ 500 جنيه

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل إغلاق باب التسجيل والتحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر.

واشارت إلى أن عدد الذين قاموا بتحديث بياناتهم تمهيداً لتدقيقها بلغ 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة من منحة الـ 500 جنيه

الحكومة تنفي وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لوقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، مُوضحةً أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس

الحكومة ترد على شائعة فرض ضرائب على المزارعين بمحافظات الجمهورية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحتا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، وأشارتا إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على شائعة فرض ضرائب على المزارعين بمحافظات الجمهورية

الحكومة تنفي مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ "أبريل" المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، مُشددةً على أنه قد تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيراً على المواطنين، مُناشدةً مالكي المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية والتي تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً، لتركيب الملصق الإلكتروني فقط.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ "أبريل" المقبل

الحكومة: شُحنات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماما

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المُدعم، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لاستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن كافة شحنات الدقيق التي يتم صرفها لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير الجودة، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: شُحنات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماما

الحكومة تنفي تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" لحين التحويل لـ"ميزة"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة"، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة المالية، أنه لا صحة لتجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM"، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد المقررة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية " ميزة" المؤمنة مجاناً، في عشر محافظات، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" لحين التحويل لـ"ميزة"

الحكومة: تطبيق نظام "التعليم الهجين" بالجامعات في العام الدراسي الجديدجامعة القاهرة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن التراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" خلال العام الجامعي الجديد، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في تطبيق نظام التعليم الهجين بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناءً على خطتها الاستيعابية، وذلك في إطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: تطبيق نظام "التعليم الهجين" بالجامعات في العام الدراسي الجديدجامعة القاهرة

الحكومة تنفي فرض رسوم دخول الامتحانات على الراسبين بالتعليم العام والفني

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب سواء الجُدد أو الراسبين الباقين بذات المستوى، وذلك حرصاً من الدولة على عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية، وإتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي فرض رسوم دخول الامتحانات على الراسبين بالتعليم العام والفني

الحكومة تنفي إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً العام الدراسي المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي 2020/2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن نظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقياً كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً العام الدراسي المقبل