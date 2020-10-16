أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

الحكومة تنفي تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" لحين التحويل لـ"ميزة"

11:08 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
الحكومة تنفي تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" لحين التحويل لـ"ميزة"

وزارة المالية

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة"، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM"، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد المقررة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية " ميزة" المؤمنة مجاناً، في عشر محافظات، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وتتيح بطاقات ميزة لمستخدميها خدمات السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني POS " "وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية.

وزارة المالية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماكينات ATM ميزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على شائعة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح.. بيان رسمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا