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الحكومة: شُحنات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماما

11:05 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
الحكومة: شُحنات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماما

وزير التموين

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المُدعم، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن كافة شحنات الدقيق التي يتم صرفها لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير الجودة، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، فإن هناك مخزوناً استراتيجياً من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 7 شهور، حيث يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الدقيق الخبز المدعم وزارة التموين

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