أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

الحكومة تنفي مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ "أبريل" المقبل

10:56 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
الحكومة تنفي مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ "أبريل" المقبل

الملصق الإلكتروني للسيارات

كتب - محمد سامي:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، مُشددةً على أنه قد تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيراً على المواطنين، مُناشدةً مالكي المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية والتي تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً، لتركيب الملصق الإلكتروني فقط.

وأشار المركز، إلى أنه تم إتاحة استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

تركيب الملصق الإلكتروني ادارة المرور السيارات

الخبر التالى:

الحكومة: شُحنات الدقيق المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على شائعة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح.. بيان رسمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا