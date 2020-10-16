الحكومة تنفي مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لـ "أبريل" المقبل

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، مُشددةً على أنه قد تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيراً على المواطنين، مُناشدةً مالكي المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية والتي تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً، لتركيب الملصق الإلكتروني فقط.

وأشار المركز، إلى أنه تم إتاحة استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.