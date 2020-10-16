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الوزراء: الدراجات الهوائية مُعفاة من الضرائب

10:33 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
الوزراء: الدراجات الهوائية مُعفاة من الضرائب

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على الدراجات الهوائية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن جميع الدراجات الهوائية بكافة أنواعها مُعفاة من أي ضرائب، مشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الرأي العام.

وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لضرائب لدراجات الهوائية زارة المالية

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