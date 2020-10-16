الحكومة تنفي فرض رسوم على الطلاب أثناء الدخول للجامعات



كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول صدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بفرض رسوم عند الدخول للجامعات، مُوضحةً أن عملية الدخول لأي جامعة على مستوى الجمهورية تتم بشكل طبيعي دون فرض أي رسوم على الطلاب، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب.

وفي إطار الاستعداد للعام الجامعي الجديد في ظل أزمة كورونا، تم وضع خطط التعليم الهجين بالجامعات المصرية، حيث تقوم كل جامعة بتوفير كافة السبل لتسهيل العملية التعليمية على الأساتذة والطلاب في ظل أزمة كورونا، حيث يرتكز" التعليم الهجين" على تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، فضلاً عن تعقيم وتطهير المعامل، كما يتم التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني، وكذلك وضع آليات مرنة للجامعات، في حين يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).