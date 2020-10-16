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مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن موعد بدء الدراسة بالجامعات

10:24 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن موعد بدء الدراسة بالجامعات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان توضيح الحقائق،، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية في موعدها المُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021، والمُقرر أن يبدأ السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة طلاب الجامعات.

وفي سياق متصل، تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول لمدة أربعة عشر أسبوعاً تنتهي في الخميس الموافق 21 يناير2021، على أن تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من السبت الموافق 23 يناير2021 حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الفترة من السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى الخميس الموافق 18 فبراير2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 20 فبراير 2021، وتستمر لمدة ستة عشر أسبوعاً تنتهي في الخميس الموافق 10 يوليو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو، ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الدراسة بالجامعات وزارة التعليم العالي

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