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رياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

05:30 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
رياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

شبورة كثيفة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة أيام (الجمعة ـ السبت ـ الأحد).

ويتوقع الخبراء أن يسود خلال الأيام الثلاثة المقبلة، طقسًا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد رياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

ويشهد الطقس أيضًا انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة الجمعة 16 أكتوبر:
القاهرة الكبرى: 30 ـ 20.
الوجه البحري: 30 ـ 21.
السواحل الشمالية الغربية: 29 ـ 22.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 28 ـ 23.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 33 ـ 26.
شمال الصعيد: 33 ـ 23.
جنوب الصعيد: 37 ـ 25.

درجات الحرارة السبت 17 أكتوبر:
القاهرة الكبرى : 30 ـ 19.
الوجه البحري: 30 ـ 19.
السواحل الشمالية الغربية: 30 ـ 21.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 28 ـ 23.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 33 ـ 26.
شمال الصعيد: 32 ـ 23.
جنوب الصعيد: 36 ـ 25.

درجات الحرارة الأحد 18 أكتوبر:
القاهرة الكبرى : 32 ـ 20.
الوجه البحري: 31 ـ 20.
السواحل الشمالية الغربية: 30 ـ 22.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 29 ـ 23.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 33 ـ 26.
شمال الصعيد: 32 ـ 23.
جنوب الصعيد: 36 ـ 25.​

شبورة كثيفة هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الوجه البحري درجات الحرارة

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