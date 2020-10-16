اليوم.. توزيع 6 أطنان لحوم أضاحي بالسويس وكفرالشيخ

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي السويس - كفرالشيخ، بواقع 4 أطنان لمحافظة كفرالشيخ، و2 طن لمحافظة السويس، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الجمعة نحو 1084 طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الفيوم - بني سويف - الغربية - القليوبية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية - كفرالشيخ - الإسماعيلية - الوادي الجديد - بورسعيد - الشرقية - المنوفية - جنوب سيناء - شمال سيناء - قنا - البحر الأحمر - مطروح - دمياط - أسوان - السويس - الأقصر - البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.​