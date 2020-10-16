هل يستفيد "المرشدين السياحيين" من منحة الـ 500 جنيه؟ السياحة تجيب

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري جراء جائحة كورونا، تشمل المرشدين السياحيين المصرح لهم بالعمل في الإرشاد السياحي، ويحملون كارنيه نقابة المرشدين السياحيين.

وأوضح شلبي، لمصراوي، أن وزارة السياحة كانت قد نسقت مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ لصرف الدعم العاجل للمرشدين، علمًا بأن الجهة المانحة لها الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأشاد رئيس قطاع الشركات، بتوجيهات الوزير بدعم ومساندة المرشدين السياحيين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للمرشدين بواقع 500 جنيه، جاء بتوجيهات القيادة السياسية.

وعن استبعاد بعض المرشدين السياحيين من الصرف خلال المرحلة السابقة، قال رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن ذلك جاء وفقًا للجهة المانحة والضوابط الخاصة بالصرف.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وجه لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بالتنسيق الكامل مع قطاع الشركات في كافة الخطوات التي من شأنها المساهمة في دعم المرشدين لحسن أداء عملهم حفاظاً عليهم باعتبارهم سفراء الدولة في الداخل والخارج.

يذكر أن المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتغلق وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، باب تسجيل البيانات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.manpower.gov.eg/ ، والمقدرة بـ500 جنيه شهريًا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، إن الموقع الرسمي للوزارة هو المسؤول عن تسجيل استمارة بيانات العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتأثرة مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة لهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.