وزيرة الثقافة خلال تكريم أبطال أكتوبر: تضحياتهم رسمت مستقبلنا

مصراوي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيد، والتي أُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

استهلت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد حزنا على رحيل الفنان الكبير محمود ياسين.

وقالت عبد الدايم إنه فى ذكرى السادس من أكتوبر من كل عام نتنسم عبير معجزة النصر التي أذهلت العالم أجمع، وضربت أروع الأمثلة في الوطنية والفداء.

وتابعت: فى كل عام تُحلق أعلام الوطن في قلوب أبناءه المخلصين، ونسترجع معاً هذه البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، وتستعيد الأذهان قصص تضحيات القوات المسلحة التى رسمت المستقبل للأجيال الجديدة، وتكاتف الشعب ومساندة الفنون التى عبرت بصدق عن المشاعر الوطنية من خلال أعمال فنية خالدة لا تزال حاضرة في الوجدان.

وأشارت إلى حرص وزارة الثقافة على الاحتفال بذكرى الانتصار والذى يُعد رسالة تحمل الكثير من المعانى السامية إلى الأجيال الشابة، والتى تؤكد أن العمل والعطاء والإخلاص طريقاً وحيداً لرفعة وعزة الوطن.

وأوضحت أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يأتى واجباً ومدعاة للفخر وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة، كما حثت الجميع على العمل مستلهمين روح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية والفداء لتحقيق التنمية المنشودة.

وأعلنت وزيرة الثقافة إقامة حفل تأبين للفنان الكبير محمود ياسين خلال الشهر القادم بالمسرح القومي الذي يعد الراحل أحد أساطيره ورواده، َوذلك بالتنسيق مع أسرته.

وخلال الاحتفال كرمت وزيرة الثقافة عدداً من أبطال قواتنا المسلحة الذين شاركوا في الانتصار وهم اللواء طبيب محمد رضا عوض، اللواء أ.ح طارق البرقوقي، اللواء أ.ح عصام الدين علي بدوي، اللواء أ.ح صفوت أحمد زين العابدين، اللواء أ.ح أحمد أسامة إبراهيم، اللواء أ.ح سعد العباسي، اللواء أ.ح سليمان الحضري أحمد الحضري، اللواء أ.ح محمد عبد الحميد عبد اللطيف، اللواء أ.ح محمد عبد الله الشهاوي، اللواء مهندس مدحت محمد شكري، عميد أ.ح محمد محمد عبد القادر، مقدم أحمد إبراهيم طلبة سلام، ملازم أول احتياط مهندس كامل الجداوي .

وكرمت عدداً من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية ساهمت في تشكيل وجدان الأمة، وهم اسم الموسيقار بليغ حمدي وتسلمه ابن شقيقه تامر حسين حمدي، واسم الفنان سعيد صالح وتسلمت ابنته هند سعيد صالح، ومن أبطال فيلم الممر تم تكريم المنتج هشام عبد الخالق، والفنان شريف منير، الفنان أحمد رزق، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان أمير صلاح الدين، ومن أبطال مسلسل الاختيار، كرمت المخرج بيتر ميمي، والكاتب باهر دويدار، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد عز.

وسلمت وزيرة الثقافة جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الثالث، فقد ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الفنانة مروة أبوزيد عن أغنية "بنت البلد" والفنان محمد شطا عن أغنية "سبت سيرة"، أما الجائزة الثانية فهي مناصفة بين كل من الفنانة آية عبد الله عن أغنية "مصر تكسب" والفنانة ماريا نظمي عن أغنية "وقت خنقة"، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان أحمد كيكار عن أغنية "فداكي الروح"، وفاز بالجائزة الرابعة الفنان أسامة علي عن أغنية "بشوفك يا بلدي"، وقد فاز بالجائزة الخامسة الفنان محمد طارق عن أغنية "اسمي مصري".