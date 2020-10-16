القومي للمرأة يشكر قرينة الرئيس لزيارتها معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية" والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بقاعة مؤتمرات مصر الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020، الذي افتتحه الرئيس، ما يعكس اهتمامها بدعم المرأة المصرية والحرف التراثية التي تنتجها المرأة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بزيارة قرينة الرئيس، الجزء الخاص بمنتجات المجلس القومي للمرأة بالمعرض والتى تعرضها السيدات التى يحصلن على التدريب بمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، لافتة إلى اهتمام المجلس بتطوير الحرف اليدوية والتراثية من خلال تطوير المركز الذى أصبح يقدم خدماته لجميع فروع المجلس بالمحافظات، وإطلاق العديد من المبادرات في هذا المجال.

وأكدت رئيس المجلس أن المرأة المصرية هى المستفيد الأول من قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وعبرت عن سعادتها بنسبة مشاركة المرأة في المعرض التى وصلت إلى 64% فضلا عن مساندتها للمنتجات والمشروعات الأخرى بالمعرض ، موضحة أن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية وحفر إسمها بين أشهر الماركات العالمية مثل منتجات عزة فهمى ومارى اوى واختين وتمرازا.

ويشارك المجلس القومي للمرأة في معرض تراثنا حيث يضم جناح المجلس 4 عارضات من محافظتي القاهرة والجيزة بمساحة 24 متر مربع كما تنوعت المعروضات ما بين مستلزمات ديكور واكسسوارات منزلية ومنتجات طباعة ديجيتال ومنتجات بالصلصال الحراري.