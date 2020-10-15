انتظروا موعد الصرف.. 5 رسائل من القوى العاملة بشأن منحة الـ 500 جنيه

كتب – يوسف عفيفي:

أغلقت وزارة القوى العاملة، ظهر الخميس، باب تسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الـ 500 جنيه "المرحلة الرابعة"، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.

ويرصد "مصراوي" 5 رسائل للعمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها على خلال الأيام الماضية وحتى ظهر اليوم على النحو التالي:

1 ـ بلغ عدد المسجلين حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، 6 ملايين و22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.

2 ـ تدقيق البيانات بشكل فوري، من جانب اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى، لتحديد موعد الصرف.

3 ـ على المسجلين انتظار رسالة بموعد ومكان الصرف بعد تدقيق البيانات واختيار الأسماء التي تستحق.

4 ـ اختيار الأسماء المستحقة للمنحة تعتمد على اختيار الفئات التي تضررت بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعهم بنظام تأميني، أي لا يحصلون على تأمين من أي جهة حكومية أو خاصة.

5 ـ آلية الصرف الجديدة للمرحلة الرابعة، تحدد من جانب لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وفتحت الحكومة المصرية، لمدة 6 أيام بدءا من يوم السبت 10 أكتوبر وحتى الخميس 15 أكتوبر، باب تسجيل البيانات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه شهريا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.