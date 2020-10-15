نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف بشوارع الحوامدية

تم بناؤه بعد قانون التصالح.. جهاز "القاهرة الجديدة" يُزيل دورا مخالفا

كتب يوسف عفيفي:

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الخميس، أعمال الصرف الجارية في بعض شوارع مدينة الحوامدية.

ورافق نائب الوزير، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة مدينة الحوامدية .

وشملت الجولة، معاينة لشوارع سعد زغلول والجمهورية وسمير صادق، قبل بدء أعمال الرصف، حيث قام نائب المحافظ بفحص المواد المستخدمة قبل أعمال الرصف بشوارع المدينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية للرصف.

ووجه نائب المحافظ، لمسؤلي الشركة المنفذة لأعمال الرصف بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية لرصف الطرق والانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية على مشروعات رصف الطرق بنطاق المراكز والمدن والتأكد من المواصفات الفنية لمشروعات الرصف.