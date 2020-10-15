بحضور سياسيين وإعلاميين.. حفل تأبين رجل الأعمال محمد فريد خميس- صور

كتب - يوسف عفيفي:

تصوير: هاني رجب

نظمت الجامعة البريطانية بالتعاون مع أكاديمية الشروق، مساء الخميس، حفلا لتأبين رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، بقاعة الاحتفالات الكبرى للجامعة.

وحضر الحفل عدد من المسئولين، وأسرة الراحل، ورؤساء شركات المجموعة، ورئيسي الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق، وممثلين عن مؤسستي الأزهر والكنيسة وعدد من المفكرين والمبدعين، ورجال الإعلام، وعلى رأسهم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، وعمرو موسى، ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، ورئيس أكاديمية الشروق.

وتوفى الراحل محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعية المستثمرين، مالك ومؤسس شركة النساجون الشرقيون يوم 19 سبتمبر الماضي.

وشهد المئات من عمال مجموعة النساجون الشرقيون وأسرة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مراسم دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكى، يوم 24 سبتمبر، وسط دعوات المشاركين للراحل بعد إتمام الدفن خلال تواجدهم بسرادق ضخم بالمدافن.