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اختفاء القمر وظهور أجسام خافتة.. معهد الفلك يكشف عن ظاهرة تحدث في سماء العالم غدا

07:30 م الخميس 15 أكتوبر 2020
اختفاء القمر وظهور أجسام خافتة.. معهد الفلك يكشف عن ظاهرة تحدث في سماء العالم غدا

القمر

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية السابق، عن حدوث ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم غدا الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري.

وأوضح تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد أو المحاق وفي هذا الوقت لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهذا التوقيت هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم الخافتة.

وأكد أن الظاهرة ليست لها أي أضرار على نشاط الإنسان بصفة عامة على الأرض، ويتابعها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لروعة المنظر وأخذ صور احترافية لها.

ويشهد شهر أكتوبر الجاري، حوالي 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر الجاري، بدأت باكتمال بدر القمر وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس.

القمر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ظاهرة فلكية ظهور أجسام خافتة

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