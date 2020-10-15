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"الزراعة" تبحث مشاكل الصيادين وخطط تنمية الثروة السمكية في دمياط

05:47 م الخميس 15 أكتوبر 2020
"الزراعة" تبحث مشاكل الصيادين وخطط تنمية الثروة السمكية في دمياط

الدكتور صلاح مصيلحي

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مستأجري المزارع السمكية بمحافظة دمياط، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية المسطحات المائية وزيادة المخزونات السمكية، وبدعم من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة.

وبحث "مصيلحي"، المشاكل والمعوقات التي تواجه مستأجري المزارع ووجه بالعمل على حلها، كما حثهم على ضرورة سداد المديونيات المستحقة على المزارع السمكية والذين بدورهم تعهدوا بسدادها، وبعضهم قام بالسداد الفوري في حضور رئيس الهيئة عقب اللقاء.

‏واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رئيس هيئة الثروة السمكية، ‏وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة دمياط والهيئة وفقًا لخطة الدولة والتي تواكب ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، كما تم طرح بعض المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة الواقعة على مساحة 1800 فدان لتحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة، وكذا وضع حلول للمشاكل التي تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والصيادين بمدينة عزبة البرج.

الدكتور صلاح مصيلحي الثروة السمكية مشاكل الصيادين دمياط

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