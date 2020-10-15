أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

"خبر في صورة".. وزارة الإعلام: استمرار استقبال الأعمال المشاركة حتى 24 أكتوبر

05:35 م الخميس 15 أكتوبر 2020
"خبر في صورة".. وزارة الإعلام: استمرار استقبال الأعمال المشاركة حتى 24 أكتوبر

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدولة للإعلام، استمرار استقبال الأعمال المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة خبر في صورة حتى يوم السبت 24 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه اجتماع لجنة التحكيم يوم الأحد 25 أكتوبر لاختيار أفضل 5 صور، والاعلان عن اسماء اصحاب الصور الفائزة.

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة (خبر في صورة) تم إطلاقها تحت شعار (مصر بعيون مصرية) للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الموهوبين في مجال التصوير الصحفي، بالإضافة إلى أنها تستند على رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

ويتم إرسال الصور على البريد الإلكتروني WPD@smoinfo.gov.eg.

هذا المحتوى من

وزارة الدولة للإعلام مبادرة خبر في صورة

الخبر التالى:

"الزراعة" تبحث مشاكل الصيادين وخطط تنمية الثروة السمكية في دمياط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا