"الشعب الجمهوري" يجتمع بممثليه في تنسيقية شباب الأحزاب.. وقياداته: تجربة أثرت الحياة السياسية

كتب- مصراوي:



عقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، والنائب باهر أمين رئيس اللجنة التشريعية بالحزب، وأحمد الألفي أمين التنظيم بالحزب، اجتماعًا مع ممثلي الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



تناول الاجتماع نشاط ممثلي الحزب في التنسيقية منذ انضمامهم إليها، وخططهم للعمل خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يمكن تقديمه في مجال التدريب والتثقيف السياسي والتوعية المجتمعية من أعضاء التنسيقية لشباب الحزب، نظراً للخبرات الكبيرة التي اكتسبها الشباب من خلال تواجدهم في هذا الكيان الشاب ولجانه المتنوعة.



ومن جانبه قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب لديه ممثلين مميزين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشار إليهم بالبنان داخل التنسيقية، وقدموا خلال الفترة الماضية أوراق عمل وأفكار أثرت بشكل كبير في الحياة السياسية بشكل عام، وفي أداء الحزب بشكل خاص، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة يحتاج الحزب فيها إلى جهود كل شبابه سواء داخل التنسيقية أو خارجها.



وخلال كلمته، أثنى النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودورها خلال الفترة الماضية في إثراء الحياة السياسية، وتقديم شباب واعد للعمل العام، متابعا: تقلد بعضهم مناصب تنفيذية وأثبتوا كفائتهم بشكل كبير، وبعض منهم اتجه إلى العمل النيابي وننتظر منهم مردوداً جيداً سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.



وأكد أبوهشيمة، على أن تنسيقية شباب الأحزاب فعلت ما يشبه المعجزة في جمعها تحت مظلة واحدة شباب من مختلف التيارات والأحزاب ذات التوجهات المختلفة، ووضع أهداف محددة للعمل لا تتأثر مطلقاً باختلاف الانتماءات وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء.



وأبدى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فخره بكل ممثلي الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وما يقدمونه من أداء نال إشادة الجميع خلال الفترة الماضية، وينتظر منهم خلال الفترة المقبلة، مجهوداً مضاعفاً لدعم الحزب ودفعه إلى الأمام دائماً.



ومن جانبه قال أحمد الألفي، أمين التنظيم بالحزب، إنه سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الشباب المفكر، الذين يعدون خير سفراء لحزب الشعب الجمهوري في تنسيقية شباب الأحزاب، وفيما يحضرونه من فعاليات مختلفة كمنتدى شباب العالم وغيره.



وأضاف الألفي: تواجد شباب من حزب الشعب الجمهوري في كيان شبابي كتنسيقية شباب الأحزاب أثبت كفاءته في التواجد وسط عمالقة العمل السياسي، يضيف للحزب كثيراً، مبدياً أمله في أن يكون هناك تمثيل أكبر من شباب الحزب داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

