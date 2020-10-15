"الضويني" وكيلا للأزهر.. و"صالح عباس" رئيسًا لقطاع المعاهد
كتب - محمود مصطفى:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر السابق، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.
وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.
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