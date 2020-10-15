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"الضويني" وكيلا للأزهر.. و"صالح عباس" رئيسًا لقطاع المعاهد

04:56 م الخميس 15 أكتوبر 2020
"الضويني" وكيلا للأزهر.. و"صالح عباس" رئيسًا لقطاع المعاهد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد ‏الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

وأصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر السابق، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.‏​

عبدالفتاح السيسي محمد الضويني الأزهر الشريف صالح عباس

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