"الضويني" وكيلا للأزهر.. و"صالح عباس" رئيسًا لقطاع المعاهد

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد ‏الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

وأصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر السابق، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.‏​