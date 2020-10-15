أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

الأوقاف: 1000 منحة مجانية للأئمة والعاملين للحصول على الماجستير

01:39 م الخميس 15 أكتوبر 2020
الأوقاف: 1000 منحة مجانية للأئمة والعاملين للحصول على الماجستير

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد، زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها للأئمة والعاملين للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م إلى ألف منحة مجانية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي حرصا منها على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأوقاف، صرف حافز التميز العلمي للأئمة الحاصلين على الماجستير، في يناير المقبل، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة الأوقاف المعهد العالي للدراسات الإسلامية

الخبر التالى:

الإسكان: تخصيص 53 قطعة أرض بـ 22 مدينة جديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا