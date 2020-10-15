صرف الرواتب وسداد المديونيات.. القوى العاملة تحل مشكلات الجامعة العمالية

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت وزارة القوى العاملة، على مدار يومين، اجتماعات "مفاوضات جماعية" لمناقشة مشكلات الجامعة العمالية، والاتفاق على الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ودراسة مقترحات التطوير، وذلك بحضور ممثلي اللجنة النقابية العمالية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتحت رعاية وإشراف وزارة القوى العاملة وبحضور ممثليها.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت الاجتماعات، عن الالتزام بضمان رواتب العاملين خلال الفترة القادمة على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضونه، كما تم الاتفاق على سداد كافة المديونيات التي تخص المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية، وعدم الإضرار بأي حق من حقوق العمال مالياً أو إداريا نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم.

وتوافق الجميع على أهمية قيام وزارة القوى العاملة بمتابعة عملية تطوير الجامعة العمالية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة.

وقال محمد عبدالعزيز جبران، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن الجامعة العمالية يجب أن تعود إلى دورها الريادي كما كانت من قبل ولن يتحقق ذلك إلا بوقوف جميع العاملين وقيادات المؤسسة والجامعة يداً واحدة، ومعالجة السلبيات أولا بأول وعدم تراكمها حتى تستطيع الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الوفاء بالتزاماتها.

وكانت الوزارة حريصة كل الحرص على وصول المفاوضات إلى نتائج إيجابية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساعد على تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية بما يعود بالنفع على العاملين، ويساعد ذلك الكيان العريق على النهوض من عثرته وقيامه بدوره الثقافي والتعليمي على نحو أفضل محققاً بذلك الأهداف التي يسعى إليها.