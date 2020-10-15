لتجنسهم بالإسرائيلية دون إذن.. إسقاط الجنيسة المصرية عن 5 أشخاص
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خمسة أشخاص.
وأوضحت القرارات أن إسقاط الجنسية المصرية عن الأشخاص الخمسة يأتي نظراً لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المصرية المعنية.
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