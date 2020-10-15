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علشان 100 مليون مصري يعيشوا.. السيسي: الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن

12:12 م الخميس 15 أكتوبر 2020
علشان 100 مليون مصري يعيشوا.. السيسي: الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "يؤلمنا غياب الشهداء لكن العزاء أنهم قدموا أرواحهم فداءً للوطن.. قدموا أرواحهم علشان 100 مليون مصري يعيشوا".

وأضاف السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم الخميس: "لا يفوتني أن أرحب بكل أولياء الأمور الذين قدموا أبناءهم لمصر في كلية الشرطة".

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهداء السيسي طلبة كلية الشرطة

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