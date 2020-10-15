السيسي يمنح نوط الامتياز لعدد من أوائل خريجي كلية الشرطة

كتب- أحمد مسعد:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أوائل خريجي كلية الشرطة، نوط الامتياز من الطبقة الثانية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة.

وجاء التكريم من قبل الرئيس السيسي، إذ تسلّم النوط بالترتيب كل من: ملازم معتز أشرف عبد العظيم القباني، ملازم محمد أحمد عبدالمجيد شهاب، ملازم عماد مبارك علي حسونة، ملازم أحمد سعد عبداللاه الشريف، محمد صلاح صدقي هاشم، بينما جاء في الوافدين: ملازم إياد خالد محمود مسيمي من دولة فلسطين.

ومن خريجي الحقوق، تم منح النوط لكل من: ملازم محمد علي عبدالعزيز عوض، بينما الضباط المتخصصين جاء الملازم صلاح الدين صلاح الدين الاحمدي، وملازم أول نهى صلاح الدين زغلول.

ومن خريجي الدول الأفريقية، تم منح النو لميسي أونانا سيمون من دولة الكاميرون.